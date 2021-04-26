После принципиального дерби "Спартак" и ЦСКА устроили перепалку в Сети

Долгожданная "битва" между непримеримыми соперниками получилась весьма скучной. Зато за футболистов постарались фанаты и пиарщики. Одни устроили скандал, другие - побоище.

В воскресенье в рамках 27 тура РПЛ состоялось долгожданное дерби между столичными ЦСКА и "Спартаком". Болельщики ожидали "противостояния всея Руси", но его не случилось. Игра проходила вяло и закончилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон в одиночку обыграл пятерых армейцев и забил стыдный для вратаря Акинфеева мяч. Голкипер впоследствии извинился перед болельщиками и за пропущенный мяч, и за поражение в целом.



Зато на улицах в ожидании дерби кипели нешуточные страсти. В ночь с субботы на воскресенье в Нижегородском районе Москвы в рукопашной схватке сошлись более 150 фанатов ЦСКА и "Спартака".

Сегодня – день большого дерби. Играют "Спартак" и ЦСКА. И, как это водится, в Москве уже с ночи началась фанатская движуха. Пока мы спали, в столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов этих двух клубов. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было давно. pic.twitter.com/fwF20PRyub — baza (@bazabazon) April 25, 2021

Говорят, Москва давно не видела подобной фанатской "движухи", а полицейские и вовсе ее видеть не хотели. Жители района, где проходило побоище, пожаловались, что правоохранители не спешили приезжать на вызов, чтобы разогнать разбушевавшихся футбольных хулиганов.

В итоге полицейские все же приехали, но не стали гоняться за болельщиками, которые разбежались по дворам, и даже ради приличия никого не задержали.

Кстати, несмотря на то, что жители оборвали телефоны полиции с жалобами на крики и шум, патрульные приезжать не спешили. А как только через на горизонте всё же заблестели мигалки, собравшиеся рассосались по окрестным улицам. Полиция не задержала никого.



Новый тренд в МВД. — baza (@bazabazon) April 25, 2021

Еще один скандал случился уже после встречи "топовых" столичных команд. Пресс-служба "Спартака" прокомментировала победу клуба едким и обидным твитом, написав в адрес ЦСКА такое: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». (Кто не знает, одно из прозвищ ЦСКА - кони).

Твит долетел до работников пресс-службы армейцев и не оставил их равнодушными. Шутить про "мясных" в ответ там не стали, а просто напомнили об уважении соперников.

SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил? ????‍♂️ #norespect — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2021

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов за своих подчиненных извиняться не стал и сообщил, что подобное общение между клубами - норма.

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и «Твиттер» — это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби — это максимальный накал страстей», - прокомментировал скандальное сообщение Фетисов.

А вот и перфоманс с охотником и конями, который приготовили для "коней" фанаты красно-белых: