После принципиального дерби "Спартак" и ЦСКА устроили перепалку в Сети (7 фото)

Долгожданная "битва" между непримеримыми соперниками получилась весьма скучной. Зато за футболистов постарались фанаты и пиарщики. Одни устроили скандал, другие - побоище.

После принципиального дерби "Спартак" и ЦСКА устроили перепалку в Сети

В воскресенье в рамках 27 тура РПЛ состоялось долгожданное дерби между столичными ЦСКА и "Спартаком". Болельщики ожидали "противостояния всея Руси", но его не случилось. Игра проходила вяло и закончилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.


Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон в одиночку обыграл пятерых армейцев и забил стыдный для вратаря Акинфеева мяч. Голкипер впоследствии извинился перед болельщиками и за пропущенный мяч, и за поражение в целом.


Зато на улицах в ожидании дерби кипели нешуточные страсти. В ночь с субботы на воскресенье в Нижегородском районе Москвы в рукопашной схватке сошлись более 150 фанатов ЦСКА и "Спартака".

Говорят, Москва давно не видела подобной фанатской "движухи", а полицейские и вовсе ее видеть не хотели. Жители района, где проходило побоище, пожаловались, что правоохранители не спешили приезжать на вызов, чтобы разогнать разбушевавшихся футбольных хулиганов.


В итоге полицейские все же приехали, но не стали гоняться за болельщиками, которые разбежались по дворам, и даже ради приличия никого не задержали.

Еще один скандал случился уже после встречи "топовых" столичных команд. Пресс-служба "Спартака" прокомментировала победу клуба едким и обидным твитом, написав в адрес ЦСКА такое: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». (Кто не знает, одно из прозвищ ЦСКА - кони).


Твит долетел до работников пресс-службы армейцев и не оставил их равнодушными. Шутить про "мясных" в ответ там не стали, а просто напомнили об уважении соперников.

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов за своих подчиненных извиняться не стал и сообщил, что подобное общение между клубами - норма.


«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и «Твиттер» — это площадка, где не общаются языком официальных писем. Баннер с охотником? Очень яркий перформанс получился. Дерби — это максимальный накал страстей», - прокомментировал скандальное сообщение Фетисов.

А вот и перфоманс с охотником и конями, который приготовили для "коней" фанаты красно-белых:

А вот и перфоманс с охотником и конями, который приготовили для "коней" фанаты красно-белых:
Источник: twimg.com

До конца чемпионата остается три тура. "Спартак" благодаря победе над ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ - в активе клуба 50 очков. Армейцы с 46-ю баллами занимают шестую строчку.

После принципиального дерби "Спартак" и ЦСКА устроили перепалку в Сети
Источник: eurosport.com