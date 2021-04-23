Фрагмент концерта №1 также будет звучать на зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в начале 2022 года.

Международный олимпийский комитет утвердил предложенный российской стороной фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в качестве замены национального гимна. При этом музыка великого композитора будет звучать как на летней Олимпиаде в столице Японии, так и на зимних Играх в китайском Пекине.

Фрагмент из концерта №1 Чайковского уже использовался вместо гимна на нескольких чемпионатах мира

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», - заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Изначально ОКР предлагал в качестве гимна использовать песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд пояснил, что ее использовать нельзя, поскольку эта патриотическая песня напрямую ассоциируется с Россией.