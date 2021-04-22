Михаил Вилков пожаловался на отвратительное отношение к его коллегам в России.

Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, невыносимо. Это просто травля

Пожизненно отстраненный от работы на российских футбольных матчах арбитр Михаил Вилков пожаловался на травлю в Сети и призвал всех ненавистников отстать хотя бы от его коллег.

Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей Разве это нормально?

Михаила Вилкова отстранили от судейства после 6-го тура чемпионата страны между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Причиной его отстранения стали несколько спорных решений арбитра, которые повлияли на результат встречи. Вилков отстранил японского полузащитника «Ростова» Кенто Хашимото, показал необязательную желтую карточку Армину Гиговичу, которая в итоге привела к его удалению. Помимо этого он назначил спорный пенальти после падения полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.



Вскоре после матча глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил: «Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение» .