Отстраненный футбольный арбитр попросил «сжечь его заживо» и не травить остальных судей (3 фото)
Михаил Вилков пожаловался на отвратительное отношение к его коллегам в России.
Михаил Вилков пожаловался на отвратительное отношение к его коллегам в России.
Пожизненно отстраненный от работы на российских футбольных матчах арбитр Михаил Вилков пожаловался на травлю в Сети и призвал всех ненавистников отстать хотя бы от его коллег.
Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, невыносимо. Это просто травля
Вилков привел примеры травли, с которой сталкиваются судьи в России.
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Михаила Вилкова отстранили от судейства после 6-го тура чемпионата страны между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Причиной его отстранения стали несколько спорных решений арбитра, которые повлияли на результат встречи. Вилков отстранил японского полузащитника «Ростова» Кенто Хашимото, показал необязательную желтую карточку Армину Гиговичу, которая в итоге привела к его удалению. Помимо этого он назначил спорный пенальти после падения полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.
Вскоре после матча глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил: «Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение» .