Российский легионер мощным силовым приемом вывел из игры канадского нападающего (2 фото + 1 видео)

Хоккеиста держали трое, чтобы он не рухнул на лед.

Российский легионер мощным силовым приемом вывел из игры канадского нападающего

Российский защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов провел мощный силовой прием и уложил на лед нападающего Хайра Джуджхар из «Эдмонтон Ойлерс».


После столкновения с 95-килограмовым Романовым 26-летний Джуджхар не смог продолжить встречу и едва держался на ногах. Чтобы довести его до бортика понадобилось три человека.

Источник: youtu.be

Встреча закончилась со счётом 4:1 не в пользу команды "Эдмонтона", но вряд ли выбывший из игры в первом периоде при счете 0:0 Хайра Джуджхар был сильно этому рад.

Российский легионер мощным силовым приемом вывел из игры канадского нападающего
Источник: russia-hockey.ru

Романову 21 год, он проводит первый сезон в НХЛ. В его активе пять очков (одна шайба + четыре передачи) за 42 матча, общий показатель полезности составляет "+7".