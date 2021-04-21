Российский легионер мощным силовым приемом вывел из игры канадского нападающего (2 фото + 1 видео)
Хоккеиста держали трое, чтобы он не рухнул на лед.
Хоккеиста держали трое, чтобы он не рухнул на лед.
Российский защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Александр Романов провел мощный силовой прием и уложил на лед нападающего Хайра Джуджхар из «Эдмонтон Ойлерс».
После столкновения с 95-килограмовым Романовым 26-летний Джуджхар не смог продолжить встречу и едва держался на ногах. Чтобы довести его до бортика понадобилось три человека.
Источник: youtu.be
Встреча закончилась со счётом 4:1 не в пользу команды "Эдмонтона", но вряд ли выбывший из игры в первом периоде при счете 0:0 Хайра Джуджхар был сильно этому рад.
Источник: russia-hockey.ru
Романову 21 год, он проводит первый сезон в НХЛ. В его активе пять очков (одна шайба + четыре передачи) за 42 матча, общий показатель полезности составляет "+7".