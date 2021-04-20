Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут

Тогда, в 2011 году, задиристого ирландца знали еще немногие.

«Ровно 10 лет назад я сделал свой самый быстрый нокаут одним ударом. Один из самых быстрых нокаутов в истории профессиональных MMA. Три секунды. Вау!» , - подписал опубликованное видео боец.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил в своем Instagram-аккаунте самый быстрый нокаут в карьере.

Этот поединок был организован в 2011 году малоизвестным сегодня промоушеном Immortal Fighting. Тогда молодой Конор только начинал свой путь в профессиональных боях без правил - это был его 9-ый бой.



Однако несмотря на более чем 10-летний стаж в суровом спорте Макгрегор на пенсисию не собирается. Вчера спортсмен опубликовал видео своей подготовки к третьему бою с Дастином Порье. Поединок состоится 10 июля.