Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут (3 фото)
Тогда, в 2011 году, задиристого ирландца знали еще немногие.
Тогда, в 2011 году, задиристого ирландца знали еще немногие.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил в своем Instagram-аккаунте самый быстрый нокаут в карьере.
«Ровно 10 лет назад я сделал свой самый быстрый нокаут одним ударом. Один из самых быстрых нокаутов в истории профессиональных MMA. Три секунды. Вау!», - подписал опубликованное видео боец.
Этот поединок был организован в 2011 году малоизвестным сегодня промоушеном Immortal Fighting. Тогда молодой Конор только начинал свой путь в профессиональных боях без правил - это был его 9-ый бой.
Однако несмотря на более чем 10-летний стаж в суровом спорте Макгрегор на пенсисию не собирается. Вчера спортсмен опубликовал видео своей подготовки к третьему бою с Дастином Порье. Поединок состоится 10 июля.
Usada tested me right before this. Blood and urine. That’s twice this week. I don’t blame them, I’m a animal. What irks me tho is there is never an announcement of athletes caught anymore? This means -— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 18, 2021
1. They can keep it quiet.
2. Tainted supplement bullshit excuses are accepted pic.twitter.com/6Vqii96Z4o