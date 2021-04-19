Российская сборная впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию (4 фото)
Причем победа российским спортсменам досталась досрочно - по количеству баллов их было уже не догнать.
Причем победа российским спортсменам досталась досрочно - по количеству баллов их было уже не догнать.
Российские фигуристы впервые в истории завоевали золото в командном чемпионате мира World Team Trophy. Турнир, проходивший в Осаке (Япония) вызвал много вопросов у иностранных болельщиков: они не могли поверить, что российская команда, показавшая такое мастерство и результаты выигрывает этот чемпионат впервые.
Турнир World Team Trophy собирает лучших фигуристов со всего мира, хотя и считается неофициальным. Командный ЧМ проводится с 2009 года в Японии и за это время чемпионами по два раза становились американцы и японцы, а Россия дважды занимала второе место и однажды - третье. До сегодняшнего дня.
Правила командного состязания по фигурному катанию просты: от каждой сборной (их было шесть) выступают по два одиночника, две одиночницы и по одной спортивной и танцевальной паре. Баллы присуждаются по результатам каждой из программ. В одиночный и парных видах получают первое место, набравшие 12 баллов, второе место - 11 баллов - и так по убывающей. В итоге сборная России набрала 125 баллов и досрочно была объявлена победительницей. Второе место с 110 баллами завоевали американцы, а третье место досталось японцам - 107 очков.
И поскольку турнир в Японии не считается официальным, во время награждения звучал гимн страны и над спортсменами развевался российский триколор. Который, увы, они не увидят на других чемпионатах и Олимпиадах вплоть до 16 декабря 2022 года из-за санкций, наложенных 16 декабря 2020 года Спортивным арбитражным судом.