Причем победа российским спортсменам досталась досрочно - по количеству баллов их было уже не догнать.

Российские фигуристы впервые в истории завоевали золото в командном чемпионате мира World Team Trophy. Турнир, проходивший в Осаке (Япония) вызвал много вопросов у иностранных болельщиков: они не могли поверить, что российская команда, показавшая такое мастерство и результаты выигрывает этот чемпионат впервые.

Турнир World Team Trophy собирает лучших фигуристов со всего мира, хотя и считается неофициальным. Командный ЧМ проводится с 2009 года в Японии и за это время чемпионами по два раза становились американцы и японцы, а Россия дважды занимала второе место и однажды - третье. До сегодняшнего дня.

Правила командного состязания по фигурному катанию просты: от каждой сборной (их было шесть) выступают по два одиночника, две одиночницы и по одной спортивной и танцевальной паре. Баллы присуждаются по результатам каждой из программ. В одиночный и парных видах получают первое место, набравшие 12 баллов, второе место - 11 баллов - и так по убывающей. В итоге сборная России набрала 125 баллов и досрочно была объявлена победительницей. Второе место с 110 баллами завоевали американцы, а третье место досталось японцам - 107 очков.