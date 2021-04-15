Zasport представила форму сборной России для Олимпийских игр в Токио

Экипировку намеренно сделали с "читающимся" российским флагом, ведь из-за санкций по-другому показать госсимволику не получится.

В среду Олимпийский комитет России (ОКР) и официальный экипировщик сборной компания Zasport представили форму атлетов, в которой они будут выступать на летних Играх в Токио.

В показе экипировки для сборной приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, министр спорта Олег Матыцин и российские спортсмены.

До Олимпийских игр-2020 осталось ровно 100 дней. Из-за санкций, утвержденных 17 декабря Спортивным арбитражным судом (CAS), российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Согласно запрету, использовать флаг России в форме нельзя, зато можно использовать его цвета. Этим и воспользовались дизайнеры Zasport. И по фотографиям моделей можно увидеть, что воспользовались вполне успешно.