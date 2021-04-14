Детям-самбистам вместо медалей надели на шею сушки на ниточке (3 фото)
Зато эти награды можно съесть!
Зато эти награды можно съесть!
В подмосковной Кашире детям, участвовавшим в соревнованиях по самбо вместо медалей вручили сушки на ниточке. В местном сообществе во "Вконтакте" люди негодуют и благодарят организаторов, которые не нашли для детей даже грамот.
«Хочу выразить огромное спасибо администрации г. о. Кашира за "отличные" награды для детей участвовавших в соревнованиях по самбо прошедших 12.04.2021 в спорт клубе микрорайона Ожерелье», - написал анонимный пользователь в городском сообществе во "Вконтакте".
Источник: unews.pro
Однако в администрации Кашира заявили, что никаких соревнований не было, маленькие спортсмены получили такие награды на тренировке и исключительно по инициативе тренера, который решил их таким образом поощрить.
Источник: userapi.com