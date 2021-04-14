Детям-самбистам вместо медалей надели на шею сушки на ниточке

Зато эти награды можно съесть!

В подмосковной Кашире детям, участвовавшим в соревнованиях по самбо вместо медалей вручили сушки на ниточке. В местном сообществе во "Вконтакте" люди негодуют и благодарят организаторов, которые не нашли для детей даже грамот.

«Хочу выразить огромное спасибо администрации г. о. Кашира за "отличные" награды для детей участвовавших в соревнованиях по самбо прошедших 12.04.2021 в спорт клубе микрорайона Ожерелье», - написал анонимный пользователь в городском сообществе во "Вконтакте".