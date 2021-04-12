Американка слишком самоуверенно начала поединок и поплатилась.

Россиянка Диана Авсарагова нокаутировала американку Тару Графф в своем дебютном поединке на турнире Bellator 256, .

Бой проходил в американском в Анкасвилле. 22-летняя Авсагарова, выступающая в наилегчайшем весе, уже на 29 секунде первого раунда отправила 34-летнюю соперницу, которая активно начала поединок, но нарвалась на контратаку россиянки.