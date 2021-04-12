Россиянка нокаутировала соперницу на 29 секунде дебютного боя в Bellator (2 фото + 1 видео)
Американка слишком самоуверенно начала поединок и поплатилась.
Американка слишком самоуверенно начала поединок и поплатилась.
Россиянка Диана Авсарагова нокаутировала американку Тару Графф в своем дебютном поединке на турнире Bellator 256, .
Бой проходил в американском в Анкасвилле. 22-летняя Авсагарова, выступающая в наилегчайшем весе, уже на 29 секунде первого раунда отправила 34-летнюю соперницу, которая активно начала поединок, но нарвалась на контратаку россиянки.
Источник: youtu.be
Дианы Авсараговой провела три поединка в профессиональных MMA, все из которых закончились в ее пользу.
Источник: metaratings.ru