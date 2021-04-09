Австралийская "блондинка-бомбардировщик" не стесняется радовать своих многочисленных фанатов. А соперницы просто завидуют!

Восходящая звезда австралийского бокса Эбани Бриджес по прозвищу "блондинка-бомбардировщик" столкнулась с критикой в свой адрес из-за привычки выходить на взвешивание в откровенных нарядах.



Британка Шэннон Кортни обвинила свою будущую соперницу в неуважении к спорту. Отрывок из ее интервью опубликовал промоутерской компании Matchroom Boxing.

«Я боец, а не модель нижнего белья...У нас будет битва за пояс. Нужно уважать спорт. Люди годами трудятся, чтобы получить свой шанс, чтобы девушки вроде меня могли биться на таком уровне. И кто-то позволяет себе унижать бокс, появляясь на взвешиваниях в таком белье?», - заявила в интервью Кортни, комментируя виральное видео, на котором Эбани в синем купальнике проходит процедуру взвешивания.

На счету боксерши с пятым размером груди 5 побед (2 нокаутом) и ноль поражений. Бой за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Шэннон Кортни и Эбани Бриджес состоится 10 апреля.

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