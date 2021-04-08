Названы зарплаты гонщиков "Формулы-1"

Больше всех в сезоне-2021 заработает пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Итальянское издание La Gazzetta dello Spor обнародовало зарплаты пилотов "Формулы-1" в сезоне-2021.

Первую строчку среди самых высокооплачиваемых занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ($ 45 млн). Следом за ним расположился Макс Ферстаппен из "Ред Булла" ( $ 40 млн). Тройку замыкает Даниэль Риккардо ("Макларен"). На его счету по окончании сезона окажется более скромная сумма, чем у топов - $ 15 миллионов.

Меньше всего в нынешнем сезоне заработает дебютант «Королевских гонок», пилот «Альфа Таури» Юки Цунода ($ 500 тысяч). Российский гонщик Никита Мазепин, который в своей первой гонке в Бахрейне на первом круге умудрился разбить болид, заработает $ 1 миллион.