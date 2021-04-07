КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио

И дело не в политике. Корейское руководство опасается, что спортсмены вернутся в страну с ковидом.

КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио будущим летом, чтобы защитить своих спортсменов и страну от возможного заражения коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято Национальным олимпийским комитетом (НОК) страны.

В Южной Корее отмечают, что рассматривали Олимпиаду как возможность для возобновления зашедших в тупик мирных переговоров с КНДР, как это было во время зимних Игр в Пхёнчахне. Тогда, в 2018 году, состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между главами Северной Кореи и США — Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Но похоже, надеждам южнокорейцев сбыться не суждено.

Однако в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что пока не получали от НОК официального заявления об отказе в участии в Играх. В МОК также отметили, что хотели провести с КНДР телефонную конференцию по поводу ситуации с коронавирусом в стране, но сделать этого им не удалось. Причины в комитете не озвучили.