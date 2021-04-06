Арбитр посчитала, что в Пасху можно пренебречь традиционным подбрасыванием монетки. И ко всеобщему удивлению достала из кармана два крашенных яйца.

Весьма необычно стартовал один из матчей женской Бундеслиги в Австрии. Встреча команд «Нойленгбах» и «Санкт-Пельтен» выпала на католическую Пасху. И судья Марина Ауфшнайтер решила, что в этот день право первого касания стоит разыграть не подбрасыванием монетки, а сражением пасхальных яиц.

Арбитр под смех дикторов достала из кармана два яйца и предложила ими стукнуться капитанам команд. Девушкам ничего не оставалось, как принять оригинальное предложение, и под пристальным надзором главного арбитра устроить битву яйцами.