Диктор заставил смеяться весь стадион в Ростове-на-Дону

Он попросил не трогать ЦСКА лошадей.

В воскресенье на стадионе в Ростове-на-Дону "Ростсельмаш" сыграл со "Спартаком", однако один из самых ярких, точнее, смешных, моментов встречи случился благодаря другой столичной команде. Речь идет о ЦСКА.





Фанаты красно-белых принялись выкрикивать известную многим нецензурную кричалку "Е**ть коней", которую подхватили и болельщики "Ростова". Стадион буквально содрогался от многоголосого хора, пока в ситуацию не вмешался диктор.





Он попросил не трогать лошадей, поскольку, они еще понадобятся на скачках. Этой шуткой он развеселил всех находящихся, снял напряжение и тактично напомнил, что за возможные беспорядки фанатам придется отвечать.