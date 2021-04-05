Диктор заставил смеяться весь стадион в Ростове-на-Дону (1 фото + 1 видео)
Он попросил не трогать
ЦСКА лошадей.
Он попросил не трогать
В воскресенье на стадионе в Ростове-на-Дону "Ростсельмаш" сыграл со "Спартаком", однако один из самых ярких, точнее, смешных, моментов встречи случился благодаря другой столичной команде. Речь идет о ЦСКА.
Фанаты красно-белых принялись выкрикивать известную многим нецензурную кричалку "Е**ть коней", которую подхватили и болельщики "Ростова". Стадион буквально содрогался от многоголосого хора, пока в ситуацию не вмешался диктор.
Он попросил не трогать лошадей, поскольку, они еще понадобятся на скачках. Этой шуткой он развеселил всех находящихся, снял напряжение и тактично напомнил, что за возможные беспорядки фанатам придется отвечать.
Что касается игры, то "Спартак" одержал победу со счетом 3:2. За семь лет это первая победа над "Ростовом" на выезде. Теперь бы с конями разобраться... Дерби состоится 25 апреля.