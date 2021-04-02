Невероятный гол: нападающий Лихтенштейна забил мяч прямым ударом с углового (3 фото)

Такой гол называют "сухим листом". И не спрашивайте, почему. Так решил когда-то один бразильский футболист.

Невероятный гол: нападающий Лихтенштейна забил мяч прямым ударом с углового

Форвард сборной Лихтенштейна Яник Фрик в среду вечером оформил самый эффектный гол отборочного этапа к ЧМ-2022 в ворота Исландии.


И хотя Лихтенштейну хвастаться в квалификации чемпионата мира нечем - все три матча подряд сборная "карлика" проиграла - зато этот олимпийский гол запомнят надолго. На 79-ой минуте при счете 3:0 в пользу Исландии сборная Лихтенштейна заработала угловой на левом фланге. Все ждали подачи, но Фрик неожиданно для всех исполнил "сухой лист". Закрученный мяч полетел по красивой траектории и нырнул за спину вратаря у дальней штанги.

"Сухим листом" называется удар, при котором мяч закручивается по своей оси и попадает в точку на той же плоскости, в которой находился перед ударом. Название "сухой лист" или folha seca появилось благодаря бразильскому футболисту Диди.

Невероятный гол: нападающий Лихтенштейна забил мяч прямым ударом с углового
Источник: img.championat.com

А что касается игры, то Лихтенштейн продул Исландии со счетом 4:1. Но пересматривать и вспоминать будут тот единственный гол от Фрика, причем, будьте уверены, - не один год.