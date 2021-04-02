Такой гол называют "сухим листом". И не спрашивайте, почему. Так решил когда-то один бразильский футболист.

Форвард сборной Лихтенштейна Яник Фрик в среду вечером оформил самый эффектный гол отборочного этапа к ЧМ-2022 в ворота Исландии.

И хотя Лихтенштейну хвастаться в квалификации чемпионата мира нечем - все три матча подряд сборная "карлика" проиграла - зато этот олимпийский гол запомнят надолго. На 79-ой минуте при счете 3:0 в пользу Исландии сборная Лихтенштейна заработала угловой на левом фланге. Все ждали подачи, но Фрик неожиданно для всех исполнил "сухой лист". Закрученный мяч полетел по красивой траектории и нырнул за спину вратаря у дальней штанги.

Ну и вишенка на торте – сухой лист из Лихтенштейна ????



Сборная Лихтенштейна. Сухой лист. Теперь ты видел всё ???? pic.twitter.com/Ebu1WSiKms — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

"Сухим листом" называется удар, при котором мяч закручивается по своей оси и попадает в точку на той же плоскости, в которой находился перед ударом. Название "сухой лист" или folha seca появилось благодаря бразильскому футболисту Диди.