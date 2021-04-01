Тим Цзю одержал очередную победу и стал претендентом на титул чемпиона мира (1 фото + 1 видео)

Сын легендарного боксера провел на профессиональном ринге 18 боев, каждый из которых стал для него победным.

Тим Цзю одержал очередную победу и стал претендентом на титул чемпиона мира

Тим Цзю, сын легендарного российского и австралийского боксера Кости Цзю, 31 марта одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и став претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 69,9 килограмма.


Поединок проходил в австралийском Ньюкасле. Цзю одержал победу в пятом раунде техническим нокаутом. После того как Тим на первых секундах раунда эффектным ударом снизу отправил Хогана в нокдаун, боксер начал пропускать удары и его тренер решил закончить поединок, выбросив полотенце на ринг.

Запись пятого раунда:

Источник: youtu.be

Для Тима эта победа стала 18-й в 18 боях (14 нокаутом) на профессиональном ринге. 26-летний боксер является обладателем поясов WBO и IBF Australasian. 