Тим Цзю одержал очередную победу и стал претендентом на титул чемпиона мира (1 фото + 1 видео)
Сын легендарного боксера провел на профессиональном ринге 18 боев, каждый из которых стал для него победным.
Сын легендарного боксера провел на профессиональном ринге 18 боев, каждый из которых стал для него победным.
Тим Цзю, сын легендарного российского и австралийского боксера Кости Цзю, 31 марта одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и став претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 69,9 килограмма.
Поединок проходил в австралийском Ньюкасле. Цзю одержал победу в пятом раунде техническим нокаутом. После того как Тим на первых секундах раунда эффектным ударом снизу отправил Хогана в нокдаун, боксер начал пропускать удары и его тренер решил закончить поединок, выбросив полотенце на ринг.
Запись пятого раунда:
Для Тима эта победа стала 18-й в 18 боях (14 нокаутом) на профессиональном ринге. 26-летний боксер является обладателем поясов WBO и IBF Australasian.