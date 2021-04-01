Сын легендарного боксера провел на профессиональном ринге 18 боев, каждый из которых стал для него победным.

Тим Цзю, сын легендарного российского и австралийского боксера Кости Цзю, 31 марта одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и став претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 69,9 килограмма.

Поединок проходил в австралийском Ньюкасле. Цзю одержал победу в пятом раунде техническим нокаутом. После того как Тим на первых секундах раунда эффектным ударом снизу отправил Хогана в нокдаун, боксер начал пропускать удары и его тренер решил закончить поединок, выбросив полотенце на ринг.