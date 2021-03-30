Легендарный призер Олимпийских игр получил госнаграду за вклад в развитие и популяризацию спорта.

Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего хоккеиста Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Буре Павла Владимировича - заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», - говорится в указе.