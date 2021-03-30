Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 фото)
Легендарный призер Олимпийских игр получил госнаграду за вклад в развитие и популяризацию спорта.
Легендарный призер Олимпийских игр получил госнаграду за вклад в развитие и популяризацию спорта.
Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего хоккеиста Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Буре Павла Владимировича - заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», - говорится в указе.
Павел Буре - выдающийся советский и российских хоккеист, чемпион мира 1990-го и СССР 1989 года. Выступал за клубы ЦСКА, "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс". Его имя значится в Зале хоккейной славы НХЛ и Зале славы Международной федерации хоккея с шайбой. За океаном за свою скорость получил прозвище "Русская Ракета".