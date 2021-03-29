Мазепин разбил болид на первом круге своей первой гонки

Всю вину за случившееся российский пилот взял на себя.

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин сошел с дистанции в своей дебютной гонке в первом сезоне F1 - Гран-при Бахрейна.

Мазепин на первом же круге потерял управление, вылетел за пределы трассы и разбил болид о заграждение. Но стоит отдать должное российскому пилоту - всю вину за случившееся он взял на себя.

«Я совершил ошибку. Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом - шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на все 100 процентов моя ошибка. Я очень сожалею о ней», - прокомментировал свою неудачу Мазепин.