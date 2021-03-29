Мазепин разбил болид на первом круге своей первой гонки (4 фото + 1 видео)
Всю вину за случившееся российский пилот взял на себя.
Всю вину за случившееся российский пилот взял на себя.
Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин сошел с дистанции в своей дебютной гонке в первом сезоне F1 - Гран-при Бахрейна.
Мазепин на первом же круге потерял управление, вылетел за пределы трассы и разбил болид о заграждение. Но стоит отдать должное российскому пилоту - всю вину за случившееся он взял на себя.
«Я совершил ошибку. Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом - шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на все 100 процентов моя ошибка. Я очень сожалею о ней», - прокомментировал свою неудачу Мазепин.
После аварии Никиты Мазепина в русском сегменте Интернета появилось множество ехидных комментариев в его адрес. Впрочем, даже бывший гонщик F1 Мика Сало заявил, что «этому парню не место в "Формуле-1"».
В то же время глава "Хааса" Гюнтер Штайнер попросил не критиковать пилота, ведь перед началом сезона и Мазепину, и его напарнику Мику Шумахеру еще многому предстоит научиться.
Мазепин - четвертый пилот из России в истории "Формулы-1". Помимо прочего он сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина - основного владельца компании "Уралкалий", которая в текущем сезоне является титульным спонсором "Хаас".
Что касается самой гонки, то ее выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хемилтон, всего на 0,745 секунды обошедший Макса Ферстаппена" из Ред Булла" .