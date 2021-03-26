Норвежский прыгун с трамплина рухнул на склон со скоростью 102 км/ч (4 фото)
В последний момент ему удалось сгруппироваться и избежать самых печальных последствий. Однако без серьезных травм все равно не обошлось.
В последний момент ему удалось сгруппироваться и избежать самых печальных последствий. Однако без серьезных травм все равно не обошлось.
Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде во время тренировочного прыжка потерял равновесие и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч.
Инцидент произошел перед основным стартом чемпионата Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице - во время пробных прыжков спортсменов. В ролике видно, как в момент прыжка Танде разбалансировался в полете и потерял воздушный поток, однако перед столкновением с землей сумел сгруппироваться и приземлиться на левое плечо. В итоге он сломал ключицу и повредил левое легкое.
Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm— Piotr Bąk (@bo0nkers) March 25, 2021
После падения спортсмен докатился до самой зоны приземления и потерял сознание. Для его госпитализации пришлось вызывать вертолет.
По словам медиков, жизни Танде ничего не угрожает. Однако в больнице приняли решение ввести спортсмена в искусственную кому на один день, чтобы снизить нагрузку на мозг.
На счету 27-летнего Даниэль-Андре Танде золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира 2017 года. Кроме того, он дважды становился третьим в общем зачете в сезоне 2016/-17 и выиграл "Турне четырех трамплинов".