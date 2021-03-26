Норвежский прыгун с трамплина рухнул на склон со скоростью 102 км/ч

В последний момент ему удалось сгруппироваться и избежать самых печальных последствий. Однако без серьезных травм все равно не обошлось.

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде во время тренировочного прыжка потерял равновесие и рухнул на склон со скоростью 102 км/ч.

Инцидент произошел перед основным стартом чемпионата Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице - во время пробных прыжков спортсменов. В ролике видно, как в момент прыжка Танде разбалансировался в полете и потерял воздушный поток, однако перед столкновением с землей сумел сгруппироваться и приземлиться на левое плечо. В итоге он сломал ключицу и повредил левое легкое.