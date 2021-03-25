Правнук Бенито Муссолини подписал первый контракт с футбольным клубом

Играть потомок знаменитого диктатора будет за римский "Лацио".

Фанатов "Лацио" неоднократно обвиняли в приверженности к ультраправым взглядам и политике Муссолини. Среди болельщиков даже распространено мнение, что "дуче" и сам болел за "Лацио". Однако его внучка и мать Романо в одном из интервью опровергла этот факт, и заявила, что Бенито Муссолини всегда болел за команду его родного города - "Болонью".