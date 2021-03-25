Правнук Бенито Муссолини подписал первый контракт с футбольным клубом (3 фото)
Играть потомок знаменитого диктатора будет за римский "Лацио".
Играть потомок знаменитого диктатора будет за римский "Лацио".
Защитник Романо Флориани Муссолини заключил свой первой профессиональный контракт с римским футбольным клубом "Лацио". Соглашение 18-летнего спортсмена с клубом рассчитано до лета 2024 года.
Ранее Муссолини выступал за "Лацио" U18, а после наступления совершеннолетия футболиста приняли в молодежную команду.
Романо Флориани в первую очередь известен как сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Помимо прочего, тетей его матери является знаменитая актриса Софи Лорен.
Фанатов "Лацио" неоднократно обвиняли в приверженности к ультраправым взглядам и политике Муссолини. Среди болельщиков даже распространено мнение, что "дуче" и сам болел за "Лацио". Однако его внучка и мать Романо в одном из интервью опровергла этот факт, и заявила, что Бенито Муссолини всегда болел за команду его родного города - "Болонью".