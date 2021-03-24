РФС представил новую форму сборной России

Дзюбе она понравилась. Говорит, для такого старика, как он, белый цвет в самый раз, потому как молодит.

Российский футбольный союз (РФС) представил новую гостевую форму национальной сборной от немецкого спортивного бренда Adidas. Дизайнеры сделали акцент на простоте и лаконичности, сделав ее похожей на форме славного 2008 года.

«Единственное существенное качество белого цвета в одежде, Артем — он полнит. Именно поэтому белый — базовый цвет при производстве презервативов , - шутливо написал в ответ Дзюбе бывший российский футбольный комментатор Василий Уткин, - А форма мне понравилась. Напоминает дизайн 2008 года, а то была лучшая форма, на мой взгляд. Лучшие идеи «Адидаса» всегда сперты у «Найки» или «Пумы» .

«Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков и я» , - поделился мнением капитан сборной Артём Дзюба.

Новая "экипировка" понравилась как самим футболистам, так и людям из околофутбольных кругов.

А базовую, домашнюю форму, выполненную в красном цвете, многие уже видели. Ее презентовали еще в августе прошлого года и национальная команда успела в ней сыграть уже 4 раза.

Уже сегодня, 24 марта, Россия сыграет первый матч отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. К счастью, первым соперником национальной сборной выступит Мальта - одна из слабейших команд в рейтинге ФИФА - 176 место из 210. Следующий матч состоится против Словении (62 место) 27 марта в Сочи. Кстати, Россия занимает вполне приличное, 39-е место в списке.

Сборная России сыграет с 10 национальными командами. Матчи будут проходить с марта по ноябрь 2021 года. Самым сильным соперником в группе Н считается сборная Хорватии (11 место в рейтинге ФИФА). С хорватами российская команда сыграет 1 сентября.