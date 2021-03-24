РФС представил новую форму сборной России (4 фото)

Дзюбе она понравилась. Говорит, для такого старика, как он, белый цвет в самый раз, потому как молодит.

РФС представил новую форму сборной России

Российский футбольный союз (РФС) представил новую гостевую форму национальной сборной от немецкого спортивного бренда Adidas. Дизайнеры сделали акцент на простоте и лаконичности, сделав ее похожей на форме славного 2008 года.

РФС представил новую форму сборной России
Источник: cdn.spbdnevnik.ru

Новая "экипировка" понравилась как самим футболистам, так и людям из околофутбольных кругов.


«Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков и я», - поделился мнением капитан сборной Артём Дзюба.

«Единственное существенное качество белого цвета в одежде, Артем — он полнит. Именно поэтому белый — базовый цвет при производстве презервативов, - шутливо написал в ответ Дзюбе бывший российский футбольный комментатор Василий Уткин, - А форма мне понравилась. Напоминает дизайн 2008 года, а то была лучшая форма, на мой взгляд. Лучшие идеи «Адидаса» всегда сперты у «Найки» или «Пумы».


РФС представил новую форму сборной России
Источник: yandex-images.naydex.net

А базовую, домашнюю форму, выполненную в красном цвете, многие уже видели. Ее презентовали еще в августе прошлого года и национальная команда успела в ней сыграть уже 4 раза.

РФС представил новую форму сборной России
Источник: s5o.ru

Уже сегодня, 24 марта, Россия сыграет первый матч отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. К счастью, первым соперником национальной сборной выступит Мальта - одна из слабейших команд в рейтинге ФИФА - 176 место из 210. Следующий матч состоится против Словении (62 место) 27 марта в Сочи. Кстати, Россия занимает вполне приличное, 39-е место в списке.


Сборная России сыграет с 10 национальными командами. Матчи будут проходить с марта по ноябрь 2021 года. Самым сильным соперником в группе Н считается сборная Хорватии (11 место в рейтинге ФИФА). С хорватами российская команда сыграет 1 сентября.