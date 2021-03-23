Боец UFC Юлия Столяренко упала в обморок во время взвешивания

Такие случаи в ММA случаются все чаще. Нещадная сгонка веса и последующее обезвоживание организма отправили в "нокаут" многих бойцов еще до начала боя.

Литовская спортсменка Юлия Столяренко дважды упала в обморок на процедуре взвешивания перед боем с американкой Джулией Авилой на турнире UFC. Бой девушек легчайшего дивизиона должен был состояться 22 марта в Лас-Вегасе. Однако из-за понятных причин организаторам турнира его пришлось отменить.

В опубликованном ролике видно, как во время взвешивания девушку начинает шатать и она в обморочном состоянии валится назад. Столяренко помогли встать на ноги и она даже взвесилась после неприятного инцидента, показав нужный вес. Однако сойдя с весов ее ноги снова подкосились и она вновь потеряла сознание. После второго обморока организаторы турнира вызвали медиков и Юлию на каталке отправили в карету скорой помощи.

После инцидента расстроенная спортсменка рассказала, что потеряла сознание не столько из-за сгонки веса, сколько из-за ее "результатов" - обезвоживания.

«Хочу объяснить, что случилось на взвешивании. Проблема была не в сгонке веса. Вообще-то это была одна из самых лёгких весогонок в карьере, килограммы уходили быстро. Проблема была в том, что я сделала нужный вес слишком рано. Между этим моментом и взвешиванием прошло много времени, а мой организм уже был на пределе дегидратации, так что суть была в этом.



Я очень расстроена, так как чувствую себя готовой к бою. Я в хорошей форме, знаю, что могу подраться. Но Атлетическая комиссия не допустила меня к схватке, так как заботится о бойцах. Конечно, ситуация выглядела ужасно, в UFC тоже заботятся о своих бойцах.» - сообщила девушка.