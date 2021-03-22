Испанский вратарь забил гол на последней минуте и спас команду от поражения (4 фото + 1 видео)
Соперники не воспринимали голкипера как угрозу. И очень зря. Похоже, в этом матче он один и играл за всю команду, забив единственный гол.
Соперники не воспринимали голкипера как угрозу. И очень зря. Похоже, в этом матче он один и играл за всю команду, забив единственный гол.
Голкипер "Севильи" в матче 28-тура Чемпионата Испании на последней минуте добавленного времени забил гол в ворота "Вальядолид" и спас команду от неминуемого поражения.
На 44-ой минуте встречи нападающий "Вальядолид" Фабиан Орельяна открыл счет, реализовав пенальти. Футболисты "Севильи" не смогли забить ответный мяч, пока на четвертой добавленной ко второму тайму минуте в дело не вмешался вратарь Яссин Буну.
Вратарь "Севильи" на последней минуте добавленного времени уложил гол в ворота "Вальядолида" и спас команду от поражения pic.twitter.com/zuI64vrVxq— lifenews_ru (@lifenews_ru) March 21, 2021
После серии рикошетов в штрафной соперников мяч оказался у Буну, которого, никто не "держал", не воспринимая как угрозу. И очень зря. Красивым ударом он отправил мяч в ворота соперников, чем привел в восторг как фанатов, так и игроков своей команды.
Благодаря голкиперу "Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 55 очков. "Вальядолид" находится на 16-ой позиции с 27 очками.
Надо сказать, что вратари покидают свои ворота довольно редко. Только тогда, когда ситуация для команды становится критической. И подвиг Яссина Буну далеко не первый в истории футбола. В 2015 году датский голкипер из "АДО Ден Хааг" Мартин Хансен на 95 минуте матча забил легендарный гол пяткой в ворота "ПСВ". Этот гол считается одним из самых красивых ударов голкиперов за всю историю футбола.