Соперники не воспринимали голкипера как угрозу. И очень зря. Похоже, в этом матче он один и играл за всю команду, забив единственный гол.

Голкипер "Севильи" в матче 28-тура Чемпионата Испании на последней минуте добавленного времени забил гол в ворота "Вальядолид" и спас команду от неминуемого поражения.

На 44-ой минуте встречи нападающий "Вальядолид" Фабиан Орельяна открыл счет, реализовав пенальти. Футболисты "Севильи" не смогли забить ответный мяч, пока на четвертой добавленной ко второму тайму минуте в дело не вмешался вратарь Яссин Буну.

Вратарь "Севильи" на последней минуте добавленного времени уложил гол в ворота "Вальядолида" и спас команду от поражения pic.twitter.com/zuI64vrVxq — lifenews_ru (@lifenews_ru) March 21, 2021

После серии рикошетов в штрафной соперников мяч оказался у Буну, которого, никто не "держал", не воспринимая как угрозу. И очень зря. Красивым ударом он отправил мяч в ворота соперников, чем привел в восторг как фанатов, так и игроков своей команды.

Благодаря голкиперу "Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 55 очков. "Вальядолид" находится на 16-ой позиции с 27 очками.