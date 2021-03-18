Гимнаст узнал, что будет, если его ударит сильнейший человек планеты (2 фото)
Можно быть уверенным, что он пожалел о своей затее.
Можно быть уверенным, что он пожалел о своей затее.
Бывший олимпийский чемпион по гимнастике Нил Уилсон решил выступить в роли куклы для битья, чтобы проверить, настолько тяжелая рука у одного из сильнейших людей планеты. Британский пауэрлифтер и официальный рекордсмен в экипировочной становой тяге Эдди Холл охотно согласился
вырубить на эксперимент с назойливым легковесом.
Разумеется, перед испытанием Нил надел серьезную защитную экипировку, ведь иначе он бы просто не выжил. Сначала Эдди Холл продемонстрировал "легкий джеб", который опрокинул гимнаста на пол. А затем показал "настоящий" удар, от которого Уилсон буквально подлетел в воздух. И, надо думать, сразу проклял свою затею с экспериментом...
Холл известен как "Самый сильный человек мира", завоевав этот титул в 2017 году. Так же он на протяжении четырех лет удерживал рекорд (500 кг) в становой тяге.