Гимнаст узнал, что будет, если его ударит сильнейший человек планеты

Можно быть уверенным, что он пожалел о своей затее.

Бывший олимпийский чемпион по гимнастике Нил Уилсон решил выступить в роли куклы для битья, чтобы проверить, настолько тяжелая рука у одного из сильнейших людей планеты. Британский пауэрлифтер и официальный рекордсмен в экипировочной становой тяге Эдди Холл охотно согласился вырубить на эксперимент с назойливым легковесом.

Разумеется, перед испытанием Нил надел серьезную защитную экипировку, ведь иначе он бы просто не выжил. Сначала Эдди Холл продемонстрировал "легкий джеб", который опрокинул гимнаста на пол. А затем показал "настоящий" удар, от которого Уилсон буквально подлетел в воздух. И, надо думать, сразу проклял свою затею с экспериментом...