Стало известно, сколько заработал лыжник Большунов по итогам КМ

24-летнему "королю лыжных гонок" вручили "Большой хрустальный глобус" и приличные призовые - почти 20 миллионов рублей.

Российский лыжник Александр Большунов заработал 219 500 франков (17,3 миллиона рублей) по итогам завершившегося в воскресенье Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2020/21 в швейцарском Энгадине.

Большунов уверенно занял первое место в общем зачете и во второй раз стал обладателем "Большого хрустального кубка".

"Сезон прошел удачно. Об этом свидетельствует золото чемпионата мира, а также победа в общем зачете Кубка мира и титул чемпиона лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось", - рассказал победитель российским журналистам.