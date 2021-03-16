Стало известно, сколько заработал лыжник Большунов по итогам КМ (3 фото)
24-летнему "королю лыжных гонок" вручили "Большой хрустальный глобус" и приличные призовые - почти 20 миллионов рублей.
24-летнему "королю лыжных гонок" вручили "Большой хрустальный глобус" и приличные призовые - почти 20 миллионов рублей.
Российский лыжник Александр Большунов заработал 219 500 франков (17,3 миллиона рублей) по итогам завершившегося в воскресенье Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2020/21 в швейцарском Энгадине.
Большунов уверенно занял первое место в общем зачете и во второй раз стал обладателем "Большого хрустального кубка".
"Сезон прошел удачно. Об этом свидетельствует золото чемпионата мира, а также победа в общем зачете Кубка мира и титул чемпиона лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось", - рассказал победитель российским журналистам.
Помимо основной награды Большунов также выиграл и "Малый хрустальный глобус". В сезоне-2020/21 Большунов во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира (1765 очков), опередив почти на тысячу баллов ближайшего преследователя. В рейтинге сильнейших спортсменов мира 24-летний спортсмен обошел соотечественника Ивана Якимушкина (800) и норвежца Йоханесса Клебо (663).
Вторым по заработанным призовым стал главный соперник Большунова — норвежец Йоханнес Клебо (76 тысяч швейцарских франков), третьим — ещё один россиянин, Иван Якимушкин (57 725). Также в топ-10 вошли Денис Спицов, Артём Мальцев и Глеб Ретивых.