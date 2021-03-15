Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча ЮФЛ

Нападавшие говорят, что спортсмен из команды соперников симулировал на поле и специально затягивал игру. Отговорка, конечно, так себе...

Несколько футболистов команды "Чертаново" после матча в Юношеской футбольной лиге-2 с "Локомотивом" избили одного из игроков команды соперников.

"13 марта после игры ЮФЛ-2 (Юношеская футбольная лига - ИФ) "Локомотив" - "Чертаново" серьезные травмы получил игрок нашей команды Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча", - сообщили в "Локомотиве".

Сообщается, что Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга. Руководство спортивной школы ФК "Локомотив" намеренно добиваться максимально возможного наказания для нападавших в рамках российского законодательства.