Боец MMA оформил невероятный нокаут

Такие финиши слэмом не только крайне редки и зрелищны, но и чрезвычайно травмоопасны.

Главным украшением турнира по смешанным единоборствам Brave Combat Federation в Бахрейне, который проходил минувшей ночью, стал впечатляющий нокаут узбекского бойца Нурсултана Рузибоева.

В середине первого раунда, обменявшись несколькими ударами, французский боец Ибрагим Мане и Рузибоев оказались на канвасе. Через какое-то время Мане удалось выйти на треугольник. И казалось, что дела узбекского бойца выглядят неважно. Но это только так казалось. Он не стал выбираться из захвата при помощи каких-то специальных техник, а попросту встал и мощно грохнул Мане о канвас. Слэм оказался не только эффектным, но и эффективным - Мане мгновенно потерял сознание.



Absolutely amazing round between Nursulton Ruziboev and Ibrahim Mané ends with a brutal slam KO by Ruziboev. Rampage-Arona style. My god. #BRAVECF47 pic.twitter.com/rlOJolEDX9 — caposa (@Grabaka_Hitman) March 11, 2021