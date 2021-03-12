Боец MMA оформил невероятный нокаут (2 фото)
Такие финиши слэмом не только крайне редки и зрелищны, но и чрезвычайно травмоопасны.
Такие финиши слэмом не только крайне редки и зрелищны, но и чрезвычайно травмоопасны.
Главным украшением турнира по смешанным единоборствам Brave Combat Federation в Бахрейне, который проходил минувшей ночью, стал впечатляющий нокаут узбекского бойца Нурсултана Рузибоева.
В середине первого раунда, обменявшись несколькими ударами, французский боец Ибрагим Мане и Рузибоев оказались на канвасе. Через какое-то время Мане удалось выйти на треугольник. И казалось, что дела узбекского бойца выглядят неважно. Но это только так казалось. Он не стал выбираться из захвата при помощи каких-то специальных техник, а попросту встал и мощно грохнул Мане о канвас. Слэм оказался не только эффектным, но и эффективным - Мане мгновенно потерял сознание.
Absolutely amazing round between Nursulton Ruziboev and Ibrahim Mané ends with a brutal slam KO by Ruziboev. Rampage-Arona style. My god. #BRAVECF47 pic.twitter.com/rlOJolEDX9— caposa (@Grabaka_Hitman) March 11, 2021
Такие нокауты в MMA крайне редки и чрезвычайно опасны для здоровья спортсменов. К счастью, Мане оправился от нокаута довольно быстро, не получив серьезных травм. А что касается самого нокаута, то его запомнят надолго. Прямо сейчас ролик с невероятной победой вирусится в тематических пабликах любителей смешанных единоборств.