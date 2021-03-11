Главный тренер Черкесов, похоже, сменил гнев на милость. И про громкий скандал все уже забыли. Пора играть!

В марте национальной сборной предстоит серии матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 24 марта российская команда сыграет со сборной Мальты, 30 марта в Сочи встретится со Словенией, 30 марта в гостях - со Словакией.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черкесов решил вернуть нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в состав сборной России в качестве капитана команды.

8 ноября в соцсетях появилось интимное фото Артема Дзюбы. В тот же день Черкесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи. Свое решение главный наставник сборной объяснил тем, что хотел оградить и самого Дзюбу, и всю команду от ненужного негатива.





Из-за скандала форвард пропустил товарищескую игру с Молдавией (0:0) и матчи Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5). Разгромное поражении от Сербии не позволило сборной России занять первое место в группе и пробиться в сильнейший дивизион Лиги наций.





Будем надеяться, что при Дзюбе такого не повторится.