Александр Емельяненко проспорил подаренный Рамзаном Кадыровым "Мерседес" (2 фото + 1 видео)
Знаменитый боец смешанного стиля обещал, что на год откажется от алкоголя. Но битву с бутылкой он проиграл...
Знаменитый боец смешанного стиля обещал, что на год откажется от алкоголя. Но битву с бутылкой он проиграл...
Российский боец MMA Александр Емельяненко проспорил главе бойцовского клуба "Ахмат" Абузайду Висмурадову Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Суть спора, состоявшегося в феврале прошлого года, заключалось в том, что если Емельяненко в течение года притронется к алкоголю, то отдаст подаренное авто Висмурадову.
Проиграв бой Магомеду Исмаилову 24 июля, Емельяненко стал злоупотреблять алкоголем. И вот, спустя год, пришло время платить по счетам.
«Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым, когда он поспорил на свой автомобиль. Стоит отдать должное Александру, так как он свое слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого — не буду утверждать точно — начинается от трех миллионов рублей и выше», - рассказал менеджер Александра.
У Александра еще есть возможность заработать на новый "Мерседес". Во всяком случае он так полагает. Полторы недели назад российский боец появился на турнире ACA 118 и дал небольшое интервью, в котором пообещал в скором времени вернуться на ринг.