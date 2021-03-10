Александр Емельяненко проспорил подаренный Рамзаном Кадыровым "Мерседес"

Знаменитый боец смешанного стиля обещал, что на год откажется от алкоголя. Но битву с бутылкой он проиграл...

Российский боец MMA Александр Емельяненко проспорил главе бойцовского клуба "Ахмат" Абузайду Висмурадову Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Суть спора, состоявшегося в феврале прошлого года, заключалось в том, что если Емельяненко в течение года притронется к алкоголю, то отдаст подаренное авто Висмурадову.

Проиграв бой Магомеду Исмаилову 24 июля, Емельяненко стал злоупотреблять алкоголем. И вот, спустя год, пришло время платить по счетам.