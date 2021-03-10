Александр Емельяненко проспорил подаренный Рамзаном Кадыровым "Мерседес" (2 фото + 1 видео)

Знаменитый боец смешанного стиля обещал, что на год откажется от алкоголя. Но битву с бутылкой он проиграл...

Александр Емельяненко проспорил подаренный Рамзаном Кадыровым "Мерседес"

Российский боец MMA Александр Емельяненко проспорил главе бойцовского клуба "Ахмат" Абузайду Висмурадову Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.


Суть спора, состоявшегося в феврале прошлого года, заключалось в том, что если Емельяненко в течение года притронется к алкоголю, то отдаст подаренное авто Висмурадову.


Проиграв бой Магомеду Исмаилову 24 июля, Емельяненко стал злоупотреблять алкоголем. И вот, спустя год, пришло время платить по счетам.

Александр Емельяненко проспорил подаренный Рамзаном Кадыровым "Мерседес"
Источник: www.yuga.ru

«Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым, когда он поспорил на свой автомобиль. Стоит отдать должное Александру, так как он свое слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого — не буду утверждать точно — начинается от трех миллионов рублей и выше», - рассказал менеджер Александра.


У Александра еще есть возможность заработать на новый "Мерседес". Во всяком случае он так полагает. Полторы недели назад российский боец появился на турнире ACA 118 и дал небольшое интервью, в котором пообещал в скором времени вернуться на ринг.

Источник: youtu.be