Российским футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах (2 фото)

Судейский комитет разработал суровые правила поведения для всего коллектива арбитров.

Российским футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) разработал новые правила поведения для судей, ассистентов судей, инспекторов, ВАР и АВАР, включающие в себя запрет употребления алкоголя в публичных местах перед и после матчей.


Эти ограничения появились не на ровном месте. Известен ряд инцидентов, когда арбитры принимали участие в вечеринках с представителями клубов и распивали с ними алкогольные напитки. Поэтому под запрет также попало общение с представителями футбольных клубов, если оно выходит за пределы обязанностей арбитра.

Российским футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах
Источник: www.soccer.ru

Помимо этого арбитрам запрещается допускать в судейскую комнату представителей клубов и иных неуполномоченных лиц, а также "беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола".


Очевидно, новые правила поведения стали реакцией на недавние скандалы в футбольной среде. Самым громким из них стал доказанный факт продажи матча арбитром Максимом Матюниным. Он организовал договорной матч во время 1/32 финала Кубка России за вознаграждение в 200 тысяч рублей. На поле встречались "Чайка" и "Армавир"; матч проходил в 2018 году, однако до истины РФС докопался только в прошлом году. Матюнин намеренно допустил массу судейских ошибок и обеспечил победу "Чайки". В итоге РФС пожизненно отстранил Матюнина от судейства.