Судейский комитет разработал суровые правила поведения для всего коллектива арбитров.

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) разработал новые правила поведения для судей, ассистентов судей, инспекторов, ВАР и АВАР, включающие в себя запрет употребления алкоголя в публичных местах перед и после матчей.

Эти ограничения появились не на ровном месте. Известен ряд инцидентов, когда арбитры принимали участие в вечеринках с представителями клубов и распивали с ними алкогольные напитки. Поэтому под запрет также попало общение с представителями футбольных клубов, если оно выходит за пределы обязанностей арбитра.