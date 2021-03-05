Российским футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах (2 фото)
Судейский комитет разработал суровые правила поведения для всего коллектива арбитров.
Судейский комитет разработал суровые правила поведения для всего коллектива арбитров.
Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) разработал новые правила поведения для судей, ассистентов судей, инспекторов, ВАР и АВАР, включающие в себя запрет употребления алкоголя в публичных местах перед и после матчей.
Эти ограничения появились не на ровном месте. Известен ряд инцидентов, когда арбитры принимали участие в вечеринках с представителями клубов и распивали с ними алкогольные напитки. Поэтому под запрет также попало общение с представителями футбольных клубов, если оно выходит за пределы обязанностей арбитра.
Помимо этого арбитрам запрещается допускать в судейскую комнату представителей клубов и иных неуполномоченных лиц, а также "беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола".
Очевидно, новые правила поведения стали реакцией на недавние скандалы в футбольной среде. Самым громким из них стал доказанный факт продажи матча арбитром Максимом Матюниным. Он организовал договорной матч во время 1/32 финала Кубка России за вознаграждение в 200 тысяч рублей. На поле встречались "Чайка" и "Армавир"; матч проходил в 2018 году, однако до истины РФС докопался только в прошлом году. Матюнин намеренно допустил массу судейских ошибок и обеспечил победу "Чайки". В итоге РФС пожизненно отстранил Матюнина от судейства.