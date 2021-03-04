Ролик с российскими борцами-баскетболистами стал вирусным в западных соцсетях (4 фото)
Иностранцев ошеломил сравнительно молодой российский вид спорта, в котором присутствуют элементы баскетбола, регби и греко-римской борьбы. Такое безумие возможно только в России, пишут комментаторы.
Иностранцев ошеломил сравнительно молодой российский вид спорта, в котором присутствуют элементы баскетбола, регби и греко-римской борьбы. Такое безумие возможно только в России, пишут комментаторы.
Известные мировые СМИ, а вслед за ними и соцсети, обратили внимание на ролик с матчем по регболу, который проходил где-то в России. За несколько дней это видео собрало миллионы просмотров.
"Несколько аккаунтов в Twitter, специализирующихся на баскетболе, среди которых выделяется HoopsHype, распространили небольшое видео регбола - вида спорта, в котором две команды пять на пять игроков борются за основную цель - забить мяч в кольцо, избежав захвата от соперника. Российский вид спорта, который смешивает борьбу с баскетболом, сводит с ума половину мира", - пишет испанская спортивная газета Marca.
"Этот вид баскетбола с элементами борьбы существует уже более 20 лет. Первый чемпионат был проведен в Санкт-Петербурге в 2001 году, но в Европе регбол совсем неизвестен. Сегодня этот ролик стал вирусным после публикации в "Твиттере". Недостаточно слов, чтобы описать это. Увлекательное и отчасти безумное сочетание двух достойных видов спорта. Нельзя отрицать, что регбол привлекает", - пишет другая общенациональная спортивная газета Испании Mundo Deportivo.
"Черт возьми! Русские изобрели новый вид спорта!", - восклицает автор голландского издания Sportniuws.nl
"Это возможно лишь в России. Вид баскетбола, который я только что для себя открыл", - написал один из пользователей под ником JCV, увидевший ролик
В отличие от баскетбола, в регболе отсутствуют такие понятия как дриблинг и штрафные броски. Этим видом сорта в разное время занимались знаменитый российский борец Александр Карелин и боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.