Иностранцев ошеломил сравнительно молодой российский вид спорта, в котором присутствуют элементы баскетбола, регби и греко-римской борьбы. Такое безумие возможно только в России, пишут комментаторы.

Известные мировые СМИ, а вслед за ними и соцсети, обратили внимание на ролик с матчем по регболу, который проходил где-то в России. За несколько дней это видео собрало миллионы просмотров.

"Несколько аккаунтов в Twitter, специализирующихся на баскетболе, среди которых выделяется HoopsHype, распространили небольшое видео регбола - вида спорта, в котором две команды пять на пять игроков борются за основную цель - забить мяч в кольцо, избежав захвата от соперника. Российский вид спорта, который смешивает борьбу с баскетболом, сводит с ума половину мира", - пишет испанская спортивная газета Marca.