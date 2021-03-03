В России пройдет самый крупный в истории онлайн-шахмат турнир (4 фото)
Состязания будут проходить не только среди профессионалов, но и любителей. А призовой фонд составит более полумиллиона рублей. Шахматы - в массы!
Состязания будут проходить не только среди профессионалов, но и любителей. А призовой фонд составит более полумиллиона рублей. Шахматы - в массы!
В России 7 марта стартует самый масштабный турнир по онлайн-шахматам за всю историю страны. Состязание будет проводиться на платформе FIDE Online Arena.
«Серия турниров МТС Open - это 6 отборочных турниров и грандиозный финал, зрители которого в прямом эфире будут следить за ходом игр и болеть за любимого игрока. Призовой фонд составит 550 000 рублей, его разделят "профессионалы" и "любители"», - говорится в релизе организаторов турнира.
Отмечается, что победитель турнира среди профессионалов получит 200 тысяч, серебряный призер - 100 тысяч, а бронзовый - 70 тысяч рублей. У любителей более скромное вознаграждение: за золото - 100 тысяч, серебро - 50 тысяч, бронзу - 30 тысяч рублей.
Побороться из спортивного интереса за вознаграждение сможет любой россиянин. Что несомненно хорошо скажется на популяризации шахмат в стране.
«За последние полгода мы наблюдали несколько десятков крупных онлайн-турниров с участием ведущих мировых гроссмейстеров и существенными призами. Теперь возможность побороться за денежный приз появилась у всех россиян», - заявил глава World Chess,официального бродкастера Международной шахматной федерации Илья Мерензон.
Официальная платформа FIDE Online Arena запустилась в России в 2020 году. Благодаря ей любой любитель сможет стать частью шахматного сообщества и завоевать признанные Международной шахматной федерацией онлайн-звания: Arena Grandmaster, Arena International master, Arena FIDE master, Arena Candidate master.
Турнир будет проходить больше месяца - с 7 марта по 18 апреля.