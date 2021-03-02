Новая трасса в итальянской долине Валь-ди-Фасса преподнесла много неприятных сюрпризов. Не повезло и россиянке. Она заняла лишь 25 место в общем зачете.

Сразу двух горнолыжниц пришлось эвакуировать вертолетом после падения на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фасса.

Первой была норвежская спортсменка Кайса Викхофф Ли, которая на огромной скорости потеряла равновесие, долго катилась по трассе и жестко встретилась с защитной сеткой. 22-летняя горнолыжница сломала ногу и ей пришлось ждать более 20 минут пока прилетит вертолет.

Сразу следом за ней выступала австрийская горнолыжница Розина Шнеебергер, которая тоже оказалась в больнице. 27-летняя спортсменка во время спуска зацепилась лыжней за флагшток, упала, катилась и переворачивалась, и также жестко столкнулась с защитной сеткой. Но к счастью, она получила лишь ушибы. Ее тоже доставили в больницу вертолетом.