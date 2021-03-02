Двух лыжниц пришлось эвакуировать вертолетом после жутких падений на Кубке мира (1 фото + 2 видео)
Новая трасса в итальянской долине Валь-ди-Фасса преподнесла много неприятных сюрпризов. Не повезло и россиянке. Она заняла лишь 25 место в общем зачете.
Новая трасса в итальянской долине Валь-ди-Фасса преподнесла много неприятных сюрпризов. Не повезло и россиянке. Она заняла лишь 25 место в общем зачете.
Сразу двух горнолыжниц пришлось эвакуировать вертолетом после падения на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фасса.
Первой была норвежская спортсменка Кайса Викхофф Ли, которая на огромной скорости потеряла равновесие, долго катилась по трассе и жестко встретилась с защитной сеткой. 22-летняя горнолыжница сломала ногу и ей пришлось ждать более 20 минут пока прилетит вертолет.
Сразу следом за ней выступала австрийская горнолыжница Розина Шнеебергер, которая тоже оказалась в больнице. 27-летняя спортсменка во время спуска зацепилась лыжней за флагшток, упала, катилась и переворачивалась, и также жестко столкнулась с защитной сеткой. Но к счастью, она получила лишь ушибы. Ее тоже доставили в больницу вертолетом.
Трасса в Валь-ди-Фасса абсолютно новая и не обкатанная. Ее открыли перед самым началом соревнований. Возможно, причина неприятных падений и неудач кроется именно в этом. Что касается российской спортсменки Юлии Плешковой, то она заняла далеко не почетное, 25 место в общем зачете.