В РПЦ назвали бои без правил антихристианским видом спорта (3 фото)
Председатель Патриаршей комиссии по физкультуре и спорту заявил, что в MMA попраны нравственные ценности, которым учит религия.
Председатель Патриаршей комиссии по физкультуре и спорту заявил, что в MMA попраны нравственные ценности, которым учит религия.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский И Мончегорский Митрофан заявил, что бои без правил - антихристианский вид спорта, поскольку в нем попраны нравственные ценности.
«Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причём надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам — провёл приём, получил очки, зафиксировали победу», - заявил митрополит.
Митрофан (Алексей Баданин)
По его словам, в боях без правил отброшены этические нормы, без которых невозможно воспитать воинов-защитников. Без моральных ценностей в человеке культивируется слабость, "отсутствие благородства и широты души", отчего спортсмен теряет ориентиры и под угрозой оказываются те, кого он должен защищать, считает священнослужитель. При этом он пояснил, что религия - это свод тех самых этических норм, которые отбрасываются в строну, когда боец выходит в октагон.
Интересно, что бы ему ответил христианин Федор Емельяненко, который считает себя искреннее верующим и всегда выходил на ринг с нательным крестиком?