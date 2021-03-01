В РПЦ назвали бои без правил антихристианским видом спорта

Председатель Патриаршей комиссии по физкультуре и спорту заявил, что в MMA попраны нравственные ценности, которым учит религия.



Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский И Мончегорский Митрофан заявил, что бои без правил - антихристианский вид спорта, поскольку в нем попраны нравственные ценности.

«Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причём надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам — провёл приём, получил очки, зафиксировали победу», - заявил митрополит.

Митрофан (Алексей Баданин)