Россиянин протащил 40-тонный самолет и установил два мировых рекорда (3 фото + 1 видео)
Спортсмен-экстремал Денис Вовк из Санкт-Петербурга попал в Книгу рекордов Гиннеса по трек-пулу Airbus A319. Теперь он планирует установить еще один мировой рекорд, потянув электропоезд "Сапсан".
Спортсмен-экстремал Денис Вовк из Санкт-Петербурга попал в Книгу рекордов Гиннеса по трек-пулу Airbus A319. Теперь он планирует установить еще один мировой рекорд, потянув электропоезд "Сапсан".
Российский атлет Денис Вовк протащил на веревке самолет Airbus A319 весом более 40 тонн и установил мировой рекорд в трек-пуле - одно из упражнений в силовом экстриме, где спортсмены перетягивают различные виды транспорта в специальной упряжке.
Официально зафиксированный рекорд был поставлен в петербургском аэропорту Пулково. Вовк, опираясь на специальную конструкцию в виде горизонтальной лестницы, за 52 секунды протащил воздушное судно на 4,32 метра. Этого расстояния вполне хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Второй рекорд Денис Вовк установил в тандеме с товарищем Артёмом Тарасовым. Они смогли сдвинуть самолет, таща руками канат, к которому был привязан тот же 40-тонный Airbus A319.
В конце весны Денис Вовк планирует установить еще один мировой рекорд, протащив электропоезд "Сапсан".