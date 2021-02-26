Россиянин протащил 40-тонный самолет и установил два мировых рекорда

Спортсмен-экстремал Денис Вовк из Санкт-Петербурга попал в Книгу рекордов Гиннеса по трек-пулу Airbus A319. Теперь он планирует установить еще один мировой рекорд, потянув электропоезд "Сапсан".

Российский атлет Денис Вовк протащил на веревке самолет Airbus A319 весом более 40 тонн и установил мировой рекорд в трек-пуле - одно из упражнений в силовом экстриме, где спортсмены перетягивают различные виды транспорта в специальной упряжке.

Официально зафиксированный рекорд был поставлен в петербургском аэропорту Пулково. Вовк, опираясь на специальную конструкцию в виде горизонтальной лестницы, за 52 секунды протащил воздушное судно на 4,32 метра. Этого расстояния вполне хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.