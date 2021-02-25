Игоря Акинфеева включили в топ-50 лучших вратарей мира за 30 лет

Помимо действующего голкипера ЦСКА в список также попал бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Ринат Дасаев.

Вратаря сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева включили в список лучших голкиперов мира с 1987 по 2020 год, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Акинфеев занял 47-ю строчку в рейтинге. В список также был включен экс-вратарь экс-вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Ринат Дасаев, которого поместили на 37-е место.