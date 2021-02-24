5 самых сильных женщины-бодибилдеров, пугающих своей красотой (7 фото + 1 видео)

Среди них есть и россиянка.

5 самых сильных женщины-бодибилдеров, пугающих своей красотой

Принято считать, что культуризм - сугубо мужской вид спорта. Но в мире есть женщины, которые с этим в корне не согласны. Они поднимают штанги с таким весом, что им позавидует любой выдающийся мужчина-бодибилдер, а их формы мышцы говорят сами за себя.


Вот 5 ярких представительниц "слабого" пола, которые достигли вершины в этом непростом виде спорта.

Айрис Кайл

Айрис Кайл
Источник: pics.wikifeet.com

Айрис Кайл является самой титулованной культуристкой в мире. Она одержала 10 побед в "Мисс Олимпия", и в свои 46 лет останавливаться не собирается.

Наталья Кузнецова

Наталья Кузнецова
Источник: avatars.mds.yandex.net

Россиянка Наталья Кузнецова тоже одна из самых прославленных культуристок мира. На ее счету 3 мировых рекорда по становой тяге. Эта девушка жмет от груди 179 килограммов и приседает с весом в 280 килограммов. К таким результатам редко приходят даже мужчины-бодибилдеры.

Габи Гарсия

Габи Гарсия
Источник: avatars.mds.yandex.net

Габи Гарсия не занимается бодибилдингом, а "качает железо" для души. В историю спорта она вошла как самая большая участница боев без правил - ее рост 187 см, а вес - 93 килограмма.

Джулиана Малакарне

Джулиана Малакарне
Источник: i.imgur.com

Бразильянка Джулиана Малакарне с 2014 по 2017 годы стабильно занимала первые места в конкурсе "Мисс Олимпия". Сейчас, насколько известно, девушка ушла из большого спорта и посвятила себя семье.


Кики Вайс

Кики Вайс
Источник: cs12.pikabu.ru

Кики Вайс из Австралии считается самой сексуальной привлекательной культуристкой в мире. Эта девушка с милым личиком жмет от груди 95 килограммов, приседает с весом 120 килограммов, а на становую берет штангу в 140 килограммов.


5 самых сильных женщины-бодибилдеров, пугающих своей красотой
Источник: i.pinimg.com

Источник: youtu.be