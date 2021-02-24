5 самых сильных женщины-бодибилдеров, пугающих своей красотой

Среди них есть и россиянка.

Принято считать, что культуризм - сугубо мужской вид спорта. Но в мире есть женщины, которые с этим в корне не согласны. Они поднимают штанги с таким весом, что им позавидует любой выдающийся мужчина-бодибилдер, а их формы мышцы говорят сами за себя.

Вот 5 ярких представительниц "слабого" пола, которые достигли вершины в этом непростом виде спорта.