5 самых сильных женщины-бодибилдеров, пугающих своей красотой (7 фото + 1 видео)
Среди них есть и россиянка.
Среди них есть и россиянка.
Принято считать, что культуризм - сугубо мужской вид спорта. Но в мире есть женщины, которые с этим в корне не согласны. Они поднимают штанги с таким весом, что им позавидует любой выдающийся мужчина-бодибилдер, а их
формы мышцы говорят сами за себя.
Вот 5 ярких представительниц "слабого" пола, которые достигли вершины в этом непростом виде спорта.
Айрис Кайл
Айрис Кайл является самой титулованной культуристкой в мире. Она одержала 10 побед в "Мисс Олимпия", и в свои 46 лет останавливаться не собирается.
Наталья Кузнецова
Россиянка Наталья Кузнецова тоже одна из самых прославленных культуристок мира. На ее счету 3 мировых рекорда по становой тяге. Эта девушка жмет от груди 179 килограммов и приседает с весом в 280 килограммов. К таким результатам редко приходят даже мужчины-бодибилдеры.
Габи Гарсия
Габи Гарсия не занимается бодибилдингом, а "качает железо" для души. В историю спорта она вошла как самая большая участница боев без правил - ее рост 187 см, а вес - 93 килограмма.
Джулиана Малакарне
Бразильянка Джулиана Малакарне с 2014 по 2017 годы стабильно занимала первые места в конкурсе "Мисс Олимпия". Сейчас, насколько известно, девушка ушла из большого спорта и посвятила себя семье.
Кики Вайс
Кики Вайс из Австралии считается самой
сексуальной привлекательной культуристкой в мире. Эта девушка с милым личиком жмет от груди 95 килограммов, приседает с весом 120 килограммов, а на становую берет штангу в 140 килограммов.