Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на ЧМ

В качестве музыкального сопровождения будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта.

Таким образом, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы выступят на ЧМ-2021 под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF). Вопрос оставался только за музыкальным сопровождением. Спортивные чиновники предложили "Катюшу" и спортсмены идею поддержали, но российскую сторону снова удивили, заявив, что в честь победителей будет исполняться исключительно гимн FIS.

Российским лыжникам запретили использовать песню «Катюша» в качестве замены гимну России на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила собственный гимн.

Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу в конце декабря прошлого года. Согласно им российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без государственных символов страны и гимна. Санкции наложили на два года - до 26 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта. На турнире будут разыграны 24 комплекта наград.