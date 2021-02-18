Какая боль: нападающий «Атлетико» промахнулся с 5 метров в пустые ворота

Форварду оставалось только подтолкнуть мяч носком бутсы - и дело в шляпе. Но не тут то было. Плакали все. Даже команда соперников...

Нападающий мадридского клуба "Атлетико" Анхель Корреа в матче чемпионата Испании против "Леванте" допустил обидную оплошность, в упор не забив мяч в пустые ворота.

На 48-ой минуте аргентинец оказался перед пустыми воротами после того как игрок его команды, Луис Суарес, пробил дальний удар по воротам. Вратарь не смог поймать мяч, но отбил его телом. Мяч отскочил прямо под ноги Анхелю, и ему оставалось с нескольких метров вонзить мяч в пустые ворота. Но в ситуацию вмешалась фортуна и натянутые нервы аргентинца, который пересолил с ударом и отправил мяч высоко над перекладиной.

Плакали все. Даже команда соперников...