Прошел он, конечно в Канаде (где же еще). Четыре десятка хоккеистов-любителей планировали не только побить мировой рекорд - у них была и более благородная цель. За время игры они собрали почти полтора миллиона долларов на борьбу с раковыми заболеваниями.

Канадские спортсмены-любители из провинции Альберта провели самый продолжительный хоккейный матч в истории. Игра проходила с 4 по 15 февраля без перерывов.

В матче участвовало всего 40 человек из двух любительских команд - «Надежда» (Team Hope) и «Исцеление» (Team Cure). Основной целью матча была благотворительность. За время игры организаторы встречи собрали пожертвований на 1,45 миллиона долларов, эти средства пойдут на исследования в области борьбы с раковыми заболеваниями в Университете Альберты.

В общей сложности хоккеисты обеих команд, сменяя друг друга, провели на льду 252 часа. Причем матч проходил в довольно суровых условиях - временами, особенно ночью, температура воздуха опускалась до -40 градусов по Цельсию. Как рассказали хоккеисты, от мороза лопались шайбы и трескалась экипировка, но спортсменам удалось избежать обморожений и травм. Они отделались лишь мозолями и синяками на конечностях.

Этот матч должен войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный в истории. Что касается счета, то победила "Надежда", причем с колоссальным отрывом, - 2649:2528.

It’s so cold that hockey pucks are shattering, but these players are still determined to set a Guinness World Record for the longest hockey game — while also raising money for cancer research. Read more: https://t.co/zJ5GdzHhRV #yeg pic.twitter.com/cg2Fi5hatI — CBC Edmonton (@CBCEdmonton) February 13, 2021