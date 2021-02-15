В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей (2 фото)
Первая гонка нового сезона соревнований началась так захватывающе, что ее пришлось отменить.
Первая гонка нового сезона соревнований началась так захватывающе, что ее пришлось отменить.
Во время первой гонки нового сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) произошла авария с участием 16 машин.
Автомобили успели проехать всего 15 кругов из 200. Массовый завал на треке спровоцировали две ведущие машины. После их контакта одну из них развернуло, и дальнейшие события предугадать не сложно - случилась цепная реакция, автомобили на полной скорости, один за другим, не имея пространства для маневра, начали биться друг о друга. К счастью, никто не пострадал, но многие участники завала не смогли продолжить гонку.
CRASH!— NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021
Multiple contenders are collected in this early accident in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/qZro3YXsTj
Однако в пользу гонщиков, что не смогли продолжать состязание, сыграла погода. Вскоре после аварии заезд был остановлен сначала желтыми, а затем красными флагами, сигнализирующими о надвигающейся грозе. Когда гонка будет возобновлена, пока неизвестно.