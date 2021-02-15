В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 автомобилей

Первая гонка нового сезона соревнований началась так захватывающе, что ее пришлось отменить.

Во время первой гонки нового сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) произошла авария с участием 16 машин.

Автомобили успели проехать всего 15 кругов из 200. Массовый завал на треке спровоцировали две ведущие машины. После их контакта одну из них развернуло, и дальнейшие события предугадать не сложно - случилась цепная реакция, автомобили на полной скорости, один за другим, не имея пространства для маневра, начали биться друг о друга. К счастью, никто не пострадал, но многие участники завала не смогли продолжить гонку.