Легендарный боксер порадовал своих фанатов громкой новостью - вскоре он вернется в спорт, чтобы дополнить свое наследие в боксе.

Знаменитый филиппинский боксер, чемпион мира в восьми весовых категориях Менни Пакьяо, видимо, устал от сенаторского кресла и анонсировал свое возвращение в большой бокс.

42-летний ветеран сообщил на своей страничке в Twitter о начале тренировочного лагеря и пообещал любителям бокса, что скоро они услышат громкие новости.

«Тренировочный лагерь начался. Я готов вернуться в ринг и дополнить свое наследие в боксе. Скоро будут большие новости», - написал Пакьяо.