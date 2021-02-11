Пакман снова в деле: самый знаменитый филиппинский сенатор решил вернуться на ринг (2 фото + 1 видео)

Легендарный боксер порадовал своих фанатов громкой новостью - вскоре он вернется в спорт, чтобы дополнить свое наследие в боксе.

Пакман снова в деле: самый знаменитый филиппинский сенатор решил вернуться на ринг

Знаменитый филиппинский боксер, чемпион мира в восьми весовых категориях Менни Пакьяо, видимо, устал от сенаторского кресла и анонсировал свое возвращение в большой бокс.


42-летний ветеран сообщил на своей страничке в Twitter о начале тренировочного лагеря и пообещал любителям бокса, что скоро они услышат громкие новости.


«Тренировочный лагерь начался. Я готов вернуться в ринг и дополнить свое наследие в боксе. Скоро будут большие новости», - написал Пакьяо.


Пакьяо не выходил на ринг с 2019 года, хотя в спортивных изданиях постоянно появляются новости о следующем бое и возможных соперниках легендарного боксера.


В 2009 году Мэнни Пакьяо стал членом Палаты представителей своей страны, а в 2016-ом был избран сенатором, получив в поддержку 16 миллионов голосов. Срок его полномочий истекает в 2022 году. После этого Мэнни планирует побороться за пост президента Филиппин.

Источник: youtu.be