Пакман снова в деле: самый знаменитый филиппинский сенатор решил вернуться на ринг (2 фото + 1 видео)
Легендарный боксер порадовал своих фанатов громкой новостью - вскоре он вернется в спорт, чтобы дополнить свое наследие в боксе.
Легендарный боксер порадовал своих фанатов громкой новостью - вскоре он вернется в спорт, чтобы дополнить свое наследие в боксе.
Знаменитый филиппинский боксер, чемпион мира в восьми весовых категориях Менни Пакьяо, видимо, устал от сенаторского кресла и анонсировал свое возвращение в большой бокс.
42-летний ветеран сообщил на своей страничке в Twitter о начале тренировочного лагеря и пообещал любителям бокса, что скоро они услышат громкие новости.
«Тренировочный лагерь начался. Я готов вернуться в ринг и дополнить свое наследие в боксе. Скоро будут большие новости», - написал Пакьяо.
Happy Monday. The start of a new work week. Make sure you give it your best and always be a blessing to those around you. Have an amazing week! pic.twitter.com/4wn64wixRd— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) February 8, 2021
Пакьяо не выходил на ринг с 2019 года, хотя в спортивных изданиях постоянно появляются новости о следующем бое и возможных соперниках легендарного боксера.
В 2009 году Мэнни Пакьяо стал членом Палаты представителей своей страны, а в 2016-ом был избран сенатором, получив в поддержку 16 миллионов голосов. Срок его полномочий истекает в 2022 году. После этого Мэнни планирует побороться за пост президента Филиппин.