Российским биатлонистам запретили во время ЧМ размещать госсимволы в соцсетях (3 фото)
Спортсменам уже запретили использовать гимн и флаг России. А новый запрет, точнее, "настоятельная рекомендация" больше похожа на абсурд.
Спортсменам уже запретили использовать гимн и флаг России. А новый запрет, точнее, "настоятельная рекомендация" больше похожа на абсурд.
Международный союз биатлонистов (IBU) настоятельно порекомендовал российским тренерам и спортсменам не публиковать в соцсетях государственные символы во время ЧМ по биатлону. За размещение госсимволики IBU пообещал вынести российским биатлонистам предупреждение.
«Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети — это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты во время чемпионата мира не смогут», — заявили в IBU.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенском Поклюке. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российский спортсмены не смогут под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Эти санкции связаны с допинговым скандалом. На ЧМ российские спортсмены выйдут под гимн Международного союза биатлонистов и флагом Союза биатлонистов России (СБР). Ну и, конечно, не смогут проиллюстрировать свои победы российским флагом в каком-нибудь Instagram. Если, разумеется, последуют совету IBU.
В таких спортивных комбинезонах российские биатлонисты стартуют на ЧМ:
Все тут про позор пишут, мне просто интересно, позор кому: федерации, биатлонистам или кому ещё?— последний князь Одоевский (@jrjpoppenheimer) February 9, 2021