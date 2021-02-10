Спортсменам уже запретили использовать гимн и флаг России. А новый запрет, точнее, "настоятельная рекомендация" больше похожа на абсурд.

Международный союз биатлонистов (IBU) настоятельно порекомендовал российским тренерам и спортсменам не публиковать в соцсетях государственные символы во время ЧМ по биатлону. За размещение госсимволики IBU пообещал вынести российским биатлонистам предупреждение.

«Российским спортсменам не обязательно отказываться от своей национальной принадлежности, но они не смогут размещать в социальных сетях что-либо с национальной символикой во время чемпионата мира. Соцсети — это сложная область, но публиковать национальные флаги и символы биатлонисты во время чемпионата мира не смогут», — заявили в IBU.