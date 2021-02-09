Очередной конфликт с финской командой приключился на Кубке мира в Швеции. По мнению российского спортсмена, финский лыжник подрезал и прыгнул на его лыжи. В итоге Россия пришла к финишу девятой.

Очередной конфликт между финской и российской командой лыжников случился в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Ульрисехамне.

Глеб Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом, после чего оба спортсмена упали. В итоге российская команда пришла к финишу девятой и потеряла все шансы попасть на финал Кубка мира. По мнению, российского лыжника, в случившемся полностью виноват финский спортсмен.

«Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — финн. Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи, и в итоге падение», - прокомментировал обидное падение

В свою очередь финн признал, что именно он стал причиной падения Ретивых.

«Это была обычная гоночная ситуация, мы шли параллельными курсами. Я не говорю, что у меня было преимущество при выборе траектории. Признаю, что слишком залез на его пространство. В то же время Ретивых сделал коньковое отталкивание в сторону, носок его лыжи попал под мою лыжу, и из-за этого я упал. Всё произошло очень быстро, полсекунды и всё. Он подошел ко мне после финиша, я принес извинения, сказал, что это моя вина. Он же с досады только помахал руками», - сообщил Сухонен финскому изданию Sanomat.





Это уже не первый конфликт российских лыжников с финнами. В конце января призер Олимпиады Александр Большунов во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти сначала ударил Йони Мяки палкой, а на финише и вовсе свалил на землю хоккейным приемом. Большунов посчитал, что финский лыжник специально его подрезал и от обиды не смог сдержать эмоций. В итоге российскую команду дисквалифицировали, а бронзовая медаль которую они завоевали, досталась другой русской команде, пришедшей к финишу четвертой.