Русский пауэрлифтер попал в Книгу рекордов Гиннеса

Российский силач установил рекорд по приседанию с дополнительным собственным весом.

При собственной массе 95 килограмм, Скольский 37 раз присел со штангой весом 100 килограмм. Предыдущий рекорд принадлежит индусу Капилу Кумару, который сделал 34 повторения с таким же весом.

По словам российского пауэрлифтера, идея побить рекорд Гиннеса пришла к нему в июле 2020 года. И поскольку у спортсмена доминирующие бедра, то рекорд должен был быть связан с приседаниями. Долго листать Книгу не пришлось, он нашел предыдущий рекорд индийского пауэрлифтера, подал заявку и ждал одобрения 3,5 месяца.

Скольский является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Плюс ко всему он рекордсмен мира среди юношей в приседании со штангой в экипировке - 345 килограмм.