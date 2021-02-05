Весьма необычный способ празднования гола продемонстрировал полузащитник "Португезы". На футбольном поле, конечно, бывало всякое, но такое - впервые.

Полузащитника бразильского клуба "Португеза Деспортос" Эмерсона Кариока дисквалифицировали на 8 матчей за массовую драку на поле, которую он спровоцировал демонстрацией ягодиц и полового члена соперникам.





Инцидент произошел в декабре 2020 года. 25-летний полузащитник после забитого мяча за команду "Сампайо Корреа" в ворота "Марики" таким образом решил отпраздновать победу. Что очень не понравилось противникам и фанатам, которые устроили на поле беспорядки.



