Футболиста дисквалифицировали на 8 матчей за демонстрацию пениса соперникам (3 фото)
Весьма необычный способ празднования гола продемонстрировал полузащитник "Португезы". На футбольном поле, конечно, бывало всякое, но такое - впервые.
Весьма необычный способ празднования гола продемонстрировал полузащитник "Португезы". На футбольном поле, конечно, бывало всякое, но такое - впервые.
Полузащитника бразильского клуба "Португеза Деспортос" Эмерсона Кариока дисквалифицировали на 8 матчей за массовую драку на поле, которую он спровоцировал демонстрацией ягодиц и полового члена соперникам.
Инцидент произошел в декабре 2020 года. 25-летний полузащитник после забитого мяча за команду "Сампайо Корреа" в ворота "Марики" таким образом решил отпраздновать победу. Что очень не понравилось противникам и фанатам, которые устроили на поле беспорядки.
Эмерсон уже успел
сбежать перейти в "Португезу", но наказание настигло его и там. Однако футбольный клуб заступился за нового игрока и намерен обжаловать дисквалификацию.
Эмерсон заявил, что его выходка стала реакцией на поведение игроков и тренеров "Марики", которые якобы его унижали и оскорбляли на расовой почве.
"Люди из «Марики» клевещут на меня в течение последних трех матчей, которые я сыграл против них. Они назвали меня неряхой, алкоголиком и жирной обезьяной. Я был раздражен происходящим", - прокомментировал свой поступок футболист.
Гол, который так бурно отпраздновал футболист:
February 3, 2021
Тем не менее своим голом хавбек-нудист вывел "Сампайо Корреа" в плей-офф чемпионата Бразилии. Но вот с причиндалами он, конечно, погорячился...