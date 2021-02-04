Андрей Свечников эффектным силовым приемом уложил на лед хоккеиста "Чикаго" (2 фото + 1 видео)
Русский вундеркинд, как его называют в Америке, в свои 20 лет успел стать звездой, с которой считаются соперники.
Русский вундеркинд, как его называют в Америке, в свои 20 лет успел стать звездой, с которой считаются соперники.
Нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго Блэкхокс" отметился эффектным силовым приемом.
В центре площадки российский форвард жестко встретил шведа Карла Содерберга, свалив его на лед.
Andrei Svechnikov with a huge open-ice hit on Carl Soderberg. pic.twitter.com/Z2N3tV3Cu0— Brett Finger (@brettfinger) February 3, 2021
Встреча завершилась ничьей - 2:2. Свечников стал автором одного из голов в ворота "Чикаго".
В нынешнем сезоне Свечников проводит 7-ой матч, на его счету 7 очков. "Каролина Харрикейнз" одержала победу в последних четырех матчах и занимает 5-е место в Центральном дивизионе.
Напомним, что авторитетное спортивное издание Канады Sportsnet назвало Свечникова самым прогрессирующим хоккеистом в НХЛ. Но в России его узнали не из-за дебюта в НХЛ в 18 лет и не из-за 37 очков полученных в первый свой сезон, а драка с Овечкиным. Это событие стало едва ли не самым обсуждаемым в розыгрыше кубка Стэнли (весна 2019 года), так как российские игроки за всю историю НХЛ дрались между собой крайне редко.