Русский вундеркинд, как его называют в Америке, в свои 20 лет успел стать звездой, с которой считаются соперники.

Нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго Блэкхокс" отметился эффектным силовым приемом.

В центре площадки российский форвард жестко встретил шведа Карла Содерберга, свалив его на лед.

Andrei Svechnikov with a huge open-ice hit on Carl Soderberg. pic.twitter.com/Z2N3tV3Cu0 — Brett Finger (@brettfinger) February 3, 2021

Встреча завершилась ничьей - 2:2. Свечников стал автором одного из голов в ворота "Чикаго". В нынешнем сезоне Свечников проводит 7-ой матч, на его счету 7 очков. "Каролина Харрикейнз" одержала победу в последних четырех матчах и занимает 5-е место в Центральном дивизионе.