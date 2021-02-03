Вратарю наложили пять швов, и это он еще легко отделался. Ведь если судить по видео, такой удар легко мог нанести более тяжелые травмы.

Голкипер "Байи" Дуглас Фридрих во время матча против "Васко да Гамы" на чемпионате Бразилии получил удар прямой ногой в лицо от защитника Леандро Кастана.

Инцидент произошел на 80-й минуте встречи. После подачи Кастан попытался добраться до мяча, однако вместо него влетел бутсой в лицо вратаря. Мяч отлетел к другому игроку "Васко да Гама" и тот забил гол, который впоследствии отменили.

La TV brasileña captó de todos los ángulos posibles la violenta patada de Leandro Castán pic.twitter.com/nfLDoWtREj — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) February 1, 2021

Кастан тут же получил красную карточку, а вратарь после такого жуткого фола не смог продолжать игру.

Как отметил главный врач "Байи", у Фридриха был широкий порез от шипа бутсы и ему наложили пять швов. Игроку крупно повезло, что он не получил перелома челюсти, и потому сможет сыграть уже в следующем матче.