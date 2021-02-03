Голкипер вместо мяча "поймал" жестокий удар бутсой на чемпионате Бразилии (4 фото)

Вратарю наложили пять швов, и это он еще легко отделался. Ведь если судить по видео, такой удар легко мог нанести более тяжелые травмы.

Голкипер вместо мяча "поймал" жестокий удар бутсой на чемпионате Бразилии

Голкипер "Байи" Дуглас Фридрих во время матча против "Васко да Гамы" на чемпионате Бразилии получил удар прямой ногой в лицо от защитника Леандро Кастана.


Инцидент произошел на 80-й минуте встречи. После подачи Кастан попытался добраться до мяча, однако вместо него влетел бутсой в лицо вратаря. Мяч отлетел к другому игроку "Васко да Гама" и тот забил гол, который впоследствии отменили.

Кастан тут же получил красную карточку, а вратарь после такого жуткого фола не смог продолжать игру.

Голкипер вместо мяча "поймал" жестокий удар бутсой на чемпионате Бразилии
Источник: football24.ua

Как отметил главный врач "Байи", у Фридриха был широкий порез от шипа бутсы и ему наложили пять швов. Игроку крупно повезло, что он не получил перелома челюсти, и потому сможет сыграть уже в следующем матче.

Леандро Кастан извинился перед голкипером за свою грубость, а Дуглас в ответ попросил не переживать - ведь со всеми в футболе такое случается.


Что касается самого матча, то он закончился ничьей - 0:0.