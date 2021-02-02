Канадский хоккеист из "Динамо" украл клюшку капитана "Авангарда" и был выгнан из команды (2 фото)

Зачем Джордан Мюррей совершил кражу, мы, похоже, никогда не узнаем.

Канадский хоккеист из "Динамо" украл клюшку капитана "Авангарда" и был выгнан из команды
Источник: s3.amazonaws.com

Рижское "Динамо" расторгло контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем за кражу клюшки у форварда омского "Авангарда" перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).


Как сообщает "Матч ТВ", канадец пробрался в раздевалку соперников после утренней тренировки и забрал клюшку. При этом Мюррея засняли камеры - изначально он пытался спрятать инвентарь на

стадионе, меняя его местоположение три раза, но позже покинул "Арену-Рига", прихватив с собой уворованное.

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук
Источник: image.newsru.com

Чтобы спасти репутацию клуба рижане возложили ответственность за пропажу клюшки на уборщицу, которая якобы обнаружила ее лежащей на полу, сочла сломанной и забрала в качестве сувенира. Но правда вскрылась довольно быстро, так как поиском клюшки занимались охранники стадиона.


Илья Ковальчук является двукратным чемпионом мира, победителем Олимпиады 2018 года. В матче с рижским "Динамо" он сделал голевую передачу и обеспечил клубу победу со счетом 2:1.