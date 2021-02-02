Зачем Джордан Мюррей совершил кражу, мы, похоже, никогда не узнаем.

Рижское "Динамо" расторгло контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем за кражу клюшки у форварда омского "Авангарда" перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает "Матч ТВ", канадец пробрался в раздевалку соперников после утренней тренировки и забрал клюшку. При этом Мюррея засняли камеры - изначально он пытался спрятать инвентарь на

стадионе, меняя его местоположение три раза, но позже покинул "Арену-Рига", прихватив с собой уворованное.