Канадский хоккеист из "Динамо" украл клюшку капитана "Авангарда" и был выгнан из команды (2 фото)
Зачем Джордан Мюррей совершил кражу, мы, похоже, никогда не узнаем.
Зачем Джордан Мюррей совершил кражу, мы, похоже, никогда не узнаем.
Рижское "Динамо" расторгло контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем за кражу клюшки у форварда омского "Авангарда" перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как сообщает "Матч ТВ", канадец пробрался в раздевалку соперников после утренней тренировки и забрал клюшку. При этом Мюррея засняли камеры - изначально он пытался спрятать инвентарь на
стадионе, меняя его местоположение три раза, но позже покинул "Арену-Рига", прихватив с собой уворованное.
Илья Ковальчук
Чтобы спасти репутацию клуба рижане возложили ответственность за пропажу клюшки на уборщицу, которая якобы обнаружила ее лежащей на полу, сочла сломанной и забрала в качестве сувенира. Но правда вскрылась довольно быстро, так как поиском клюшки занимались охранники стадиона.
Илья Ковальчук является двукратным чемпионом мира, победителем Олимпиады 2018 года. В матче с рижским "Динамо" он сделал голевую передачу и обеспечил клубу победу со счетом 2:1.