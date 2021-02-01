Российский боец MMA устроил потасовку после победы в Польше (2 фото + 1 видео)
Шамиль Мусаев говорит, что словенский спортсмен оскорбил его религиозные чувства.
Шамиль Мусаев говорит, что словенский спортсмен оскорбил его религиозные чувства.
Для российского бойца смешанного стиля Шамиля Мусаева турнир KSW 58, проходивший в польском городе Лодзе, завершился крупным скандалом.
Сразу после оглашения вердикта судей, которые единодушно отдали победу во всех трех раундах россиянину, прямо в октагоне случилось что-то невероятное (для поляков). Шамиль набросился на своего соперника Юроса Юрисича из Словении и швырнул того на настил. Между спортсменами завязалась драка, которую попытались разнять все присутствующие в октагоне люди - как представители спортсменов, так и официальные представители самой лиги. Впрочем, в ролике можно увидеть, что были и те, кто не разнимал, а напротив, пытался посильней влепить словенцу по затылку.
Позднее 27-летний российский спортсмен объяснил, что Юрос сам спровоцировал драку, нелицеприятно выразившись в адрес его религии. В команде Мусаева уверены, что наказывать его не будут - не за что.
"Шамилю ничего не может грозить, так как зачинщиком этого конфликта была вторая сторона", - заявил представитель команды Шамиля.
Тем не менее представители промоушена KSW обещали разобраться в инциденте и наказать виновных.
Shamil Musaev simply showed he has vacuum in his head. Unsportsmanlike act which will return back as boomerang sooner or later.— twittie007 (@twittey007) January 31, 2021
Что касается официального боя, то для Мусаева это 14 победа в 14 поединках, а Юрисич потерпел первое поражение в 12 боях.