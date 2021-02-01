Российский боец MMA устроил потасовку после победы в Польше

Шамиль Мусаев говорит, что словенский спортсмен оскорбил его религиозные чувства.

Сразу после оглашения вердикта судей, которые единодушно отдали победу во всех трех раундах россиянину, прямо в октагоне случилось что-то невероятное (для поляков). Шамиль набросился на своего соперника Юроса Юрисича из Словении и швырнул того на настил. Между спортсменами завязалась драка, которую попытались разнять все присутствующие в октагоне люди - как представители спортсменов, так и официальные представители самой лиги. Впрочем, в ролике можно увидеть, что были и те, кто не разнимал, а напротив, пытался посильней влепить словенцу по затылку.

Позднее 27-летний российский спортсмен объяснил, что Юрос сам спровоцировал драку, нелицеприятно выразившись в адрес его религии. В команде Мусаева уверены, что наказывать его не будут - не за что.

"Шамилю ничего не может грозить, так как зачинщиком этого конфликта была вторая сторона", - заявил представитель команды Шамиля.

Тем не менее представители промоушена KSW обещали разобраться в инциденте и наказать виновных.